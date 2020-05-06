Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом

"В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю. В городе уже дополнительно развернуто 40 коек. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко осматривает дополнительные помещения для размещения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19", — говорится в сообщении.