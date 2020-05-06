Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат из-за большого числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
"В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю. В городе уже дополнительно развернуто 40 коек. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко осматривает дополнительные помещения для размещения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19", — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, достигнув 16,4%.
Ранее сообщалось, что основными очагами заражения в Приморья являются Владивосток и Находка.
"Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться", — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в крайне тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля – масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.