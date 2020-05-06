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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:59
https://ria.ru/20200506/1571006066.html
Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665260_0:240:3034:1948_1036x0_80_0_0_85bc26bcdec4e5ba563090f0cdc74ce2.jpg
РИА Новости

Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом

06:31 06.05.2020 (обновлено: 07:59 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат из-за большого числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.

"В этом муниципалитете прирост заболевших коронавирусом превышает средний показатель по краю. В городе уже дополнительно развернуто 40 коек. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко осматривает дополнительные помещения для размещения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, достигнув 16,4%.
Ранее сообщалось, что основными очагами заражения в Приморья являются Владивосток и Находка.
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"Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться", — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в крайне тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля – масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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