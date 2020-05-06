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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T06:32
https://ria.ru/20200506/1571006025.html
В приграничных с Россией городах в КНР понизили уровень угрозы COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155792/00/1557920094_0:66:3077:1796_1036x0_80_0_0_c9cf425b97909045184db366e074b4d3.jpg
РИА Новости

В приграничных с Россией городах в КНР понизили уровень угрозы COVID-19

06:28 06.05.2020 (обновлено: 06:32 06.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Город Харбин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со "среднего" до "низкого", следует из документа, опубликованного рабочей группой по борьбе с эпидемией.
"С 00.00 6 мая понизить уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе Суйфэньйхэ со "среднего" до "низкого", - говорится в документе.
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С 7 мая до "низкого" будет понижен уровень эпидемиологической угрозы в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. С полуночи 7 мая все 125 городов и уездов провинции будут считаться районами с низким уровнем угрозы.
После понижения уровня угрозы также будут скорректированы и меры профилактики, во всех этих регионах будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.
Согласно последним данным, в настоящее в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 195 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.
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В начале апреля эпидемиологическая ситуация в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян осложнилось из-за въезда из-за границы, в том числе из России, граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Начиная с 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, в том числе ввели ограничение по передвижению, а также 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Новые меры были введены после того, у двух жителей Харбина, которые не выезжали за границу, выявили пневмонию, вызванную COVID-19.
Жесткие профилактические меры также были введены в городе Суйфэньхэ. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие граждане КНР стремились вернуться на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке, у многих из них в дальнейшем была выявлена коронавирусная инфекция.
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В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия - Забайкальск.
Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Амурской областью, Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тысяч километров. На данный момент все наземные погранпереходы на российско-китайской границе остаются закрытыми для пассажирского сообщения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияХэйлунцзянХарбинАмурская областьКитайВ мире
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