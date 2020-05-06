В приграничных с Россией городах в КНР понизили уровень угрозы COVID-19

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Власти приграничной с Россией провинции Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со "среднего" до "низкого", следует из документа, опубликованного рабочей группой по борьбе с эпидемией.

"С 00.00 6 мая понизить уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе Суйфэньйхэ со "среднего" до "низкого", - говорится в документе.

С 7 мая до "низкого" будет понижен уровень эпидемиологической угрозы в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян . С полуночи 7 мая все 125 городов и уездов провинции будут считаться районами с низким уровнем угрозы.

После понижения уровня угрозы также будут скорректированы и меры профилактики, во всех этих регионах будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни.

Согласно последним данным, в настоящее в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 195 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители.

В начале апреля эпидемиологическая ситуация в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян осложнилось из-за въезда из-за границы, в том числе из России, граждан КНР, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Начиная с 12 апреля власти Харбина усилили меры профилактики, в том числе ввели ограничение по передвижению, а также 28-дневный обязательный карантин для всех прибывающих. Новые меры были введены после того, у двух жителей Харбина, которые не выезжали за границу, выявили пневмонию, вызванную COVID-19.

Жесткие профилактические меры также были введены в городе Суйфэньхэ. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие граждане КНР стремились вернуться на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке , у многих из них в дальнейшем была выявлена коронавирусная инфекция.

В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе "Маньчжурия - Забайкальск.