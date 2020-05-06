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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T07:33
https://ria.ru/20200506/1571005996.html
В Магадане детский врач принес коронавирус на работу от своей жены
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430777_0:16:1000:579_1036x0_80_0_0_79819a47ac07bfb447bb0a3b1494b5ae.jpg
РИА Новости

В Магадане детский врач принес коронавирус на работу от своей жены

06:19 06.05.2020 (обновлено: 07:33 06.05.2020)
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© АГН "Москва"Больница
Больница
© АГН "Москва"
Больница. Архивное фото
МАГАДАН, 6 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Один из медиков детской больницы Магаданской области нарушил режим самоизоляции после контакта с больной супругой и заразил коллег, после чего все учреждение вместе с пациентами закрыли на строгий двухнедельный карантин, сообщила РИА Новости в среду главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко.
По последним данным, в регионе COVID-19 заразились 136 человек, двое умерли, 56 вылечились и уже выписаны из больницы. Максимальное число заразившихся дала одна из золотодобывающих артелей, там коронавирусом заболели сразу 62 старателя.
"Медицинский сотрудник вышел на работу в тот период, когда у его супруги еще не закончился полностью период самоизоляции. Изоляции по контакту — на 14 дней. Как раз в последние дни инкубационного периода и у этого медицинского работника совпало, опять же совместные чаепития, и все вот это маленькое отделение, практически все сотрудники были инфицированы. Это явилось причиной для того, чтобы была закрыта полностью вся больница. Все, кто хоть как-то могли с ними контактировать, находятся сейчас в изоляции. Медицинские работники, маленькие пациенты, их мамы", — рассказала Кузьменко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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