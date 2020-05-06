В Магадане детский врач принес коронавирус на работу от своей жены

МАГАДАН, 6 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Один из медиков детской больницы Магаданской области нарушил режим самоизоляции после контакта с больной супругой и заразил коллег, после чего все учреждение вместе с пациентами закрыли на строгий двухнедельный карантин, сообщила РИА Новости в среду главный внештатный инфекционист региона Елена Кузьменко.
По последним данным, в регионе COVID-19 заразились 136 человек, двое умерли, 56 вылечились и уже выписаны из больницы. Максимальное число заразившихся дала одна из золотодобывающих артелей, там коронавирусом заболели сразу 62 старателя.
"Медицинский сотрудник вышел на работу в тот период, когда у его супруги еще не закончился полностью период самоизоляции. Изоляции по контакту — на 14 дней. Как раз в последние дни инкубационного периода и у этого медицинского работника совпало, опять же совместные чаепития, и все вот это маленькое отделение, практически все сотрудники были инфицированы. Это явилось причиной для того, чтобы была закрыта полностью вся больница. Все, кто хоть как-то могли с ними контактировать, находятся сейчас в изоляции. Медицинские работники, маленькие пациенты, их мамы", — рассказала Кузьменко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.