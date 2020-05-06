Власти Венесуэлы сообщили о нападении на магистральную ЛЭП

"Национальная электрическая система подверглась нападению на линии электропередачи на магистрали 765, всего через несколько часов после неудавшейся попытки террористического вторжения в Венесуэлу. Мы работаем над восстановлением сервиса", - написала Родригес в своём микроблоге в Twitter.
По информации местных СМИ, сбой в электроснабжении во вторник повлек отключения света не только в "большом Каракасе", как называют столичную агломерацию, но и ещё в 10 штатах страны.
Масштабные перебои с электричеством происходят в Венесуэле регулярно, в январе одним из инцидентов были затронуты 16 штатов страны. Причинами перебоев сторонние аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.
В марте 2019 года на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.-0-