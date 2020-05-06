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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-06T06:13
https://ria.ru/20200506/1571005964.html
Власти Венесуэлы сообщили о нападении на магистральную ЛЭП
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_0:91:3022:1791_1036x0_80_0_0_273f0add0631657def63ec76b9845989.jpg
РИА Новости

Власти Венесуэлы сообщили о нападении на магистральную ЛЭП

06:13 06.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес сообщила, что причиной массовых отключений электричества в Каракасе и штате Миранда стала атака на магистральную линию электропередачи.

"Национальная электрическая система подверглась нападению на линии электропередачи на магистрали 765, всего через несколько часов после неудавшейся попытки террористического вторжения в Венесуэлу. Мы работаем над восстановлением сервиса", - написала Родригес в своём микроблоге в Twitter.

По информации местных СМИ, сбой в электроснабжении во вторник повлек отключения света не только в "большом Каракасе", как называют столичную агломерацию, но и ещё в 10 штатах страны.
Масштабные перебои с электричеством происходят в Венесуэле регулярно, в январе одним из инцидентов были затронуты 16 штатов страны. Причинами перебоев сторонние аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.
В марте 2019 года на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.-0-
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