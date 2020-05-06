Власти Венесуэлы сообщили о нападении на магистральную ЛЭП

"Национальная электрическая система подверглась нападению на линии электропередачи на магистрали 765, всего через несколько часов после неудавшейся попытки террористического вторжения в Венесуэлу. Мы работаем над восстановлением сервиса", - написала Родригес в своём микроблоге в Twitter.