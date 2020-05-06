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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:37
https://ria.ru/20200506/1571005930.html
Депутат предложил решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях
https://cdn22.img.ria.ru/images/96097/78/960977849_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_7d1d42f58057ba71372e10618a1b362c.jpg
РИА Новости

Депутат предложил решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

06:13 06.05.2020 (обновлено: 09:37 06.05.2020)
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© Фото : Партия "Единая Россия"Айрат Фаррахов
Айрат Фаррахов
© Фото : Партия "Единая Россия"
Айрат Фаррахов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.
Так он ответил на вопрос журналиста "Парламентской газеты" о том, откуда работодателям брать деньги, "если работа стоит".
"Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", — сказал депутат.
Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.
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"В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок", — заключил Фаррахов.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1500 человек скончались, 20 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус COVID-19РоссияГосдума РФАйрат ФарраховРаботаОбщество
Популярные комментарии
"Общественные работы" в нашей стране предусмотрены для отдельной категории граждан и если её ввести в обязательные для простых граждан?! Он вообще себя слышал когда говорил. Они итак каждый год, начиная с 2014 года, называют годом волонтёра! Предлагают работать за "тарелку супа" только что бы не платить и ведь ещё поощряют самых "активных" волонтёров.
6 мая, 06:26
Polikarpovich-polikarp Полли
10410009
А что не в трудовые лагеря, на лесоповал например? У меня такое ощущение что у нас в Думе нормальных депутатов нет. Интересно а вот он сам, это сытое и заплывшее от сала лицо, улицы мести выйдет?
6 мая, 07:51
АсАртемьева сын Иван
6940004
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