Депутат предложил решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Зампредседателя комиссии Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил ввести общественные работы для предприятий, в которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство.

Так он ответил на вопрос журналиста " Парламентской газеты " о том, откуда работодателям брать деньги, "если работа стоит".

"Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", — сказал депутат.

Он напомнил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года.

"В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок", — заключил Фаррахов.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1500 человек скончались, 20 тысяч выздоровели.