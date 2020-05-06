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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:20
https://ria.ru/20200506/1571005803.html
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

06:02 06.05.2020 (обновлено: 10:20 06.05.2020)
479234
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна.
Дата переносится не в первый раз. Ранее прогнозировалось, что вспышка в России может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа, что, в свою очередь, стало результатом сдвига еще на четверо суток вперед.
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Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.
Также ученые предупреждают, что страны, которые снимут преждевременно ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.
Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
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Авторы отмечают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Пандемия коронавируса

Коронавирус COVID-19 выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 243 тысяч скончались.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, почти 1500 умерли, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОткрытия - РИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
Надо этих "ученых" посадить на самоизоляцию без зарплаты, и сразу будет прогноз, что эпидемии вообще то и нет.
6 мая, 06:22
nnuxser
3491520539
Это не прогнозы. Это тыканье пальцем в небо.
6 мая, 06:14
Андрей Левицкий
315913218
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