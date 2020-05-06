Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом сообщается в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна.

Дата переносится не в первый раз. Ранее прогнозировалось, что вспышка в России может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа, что, в свою очередь, стало результатом сдвига еще на четверо суток вперед.

Как отмечают авторы модели, прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации и принимаемых мер. В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения превышало десять тысяч.

Также ученые предупреждают, что страны, которые снимут преждевременно ограничительные меры, рискуют столкнуться с новым всплеском заболеваемости.

Специалисты изучили данные по 131 государству. Для прогнозирования использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Авторы отмечают, что к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Пандемия коронавируса

Коронавирус COVID-19 выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 243 тысяч скончались.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, почти 1500 умерли, 20 тысяч излечились.