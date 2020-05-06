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75 лет Великой Победы
2020-05-06T05:58
https://ria.ru/20200506/1571005763.html
Посольство России в Боливии провело репетицию воздушного парада
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6675c3cee2606053d41e43c96b524450.jpg
РИА Новости

Посольство России в Боливии провело репетицию воздушного парада

05:58 06.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Страны мира. Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Боливии провело первую в своей истории генеральную репетицию воздушного парада в честь 9 мая, сообщила дипмиссия.
"Пятого мая 2020 года в посольстве России в Боливии состоялась генеральная репетиция первого воздушного парада", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
На видео, размещенных в соцсетях, видно, как дроны поднимают знамя Победы, флаг России и флаг Боливии в небо и пролетают над посольством.
"Сейчас в Боливии действует строжайший карантин, но несмотря на это, нам хотелось отметить и почтить столь важную и значимую дату - 75-летие Победы. Поэтому мы решили организовать этот парад", - сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
Почетный пролет знамени Победы и флагов двух стран состоится и 9 мая, кроме того, в онлайн режиме пройдет акция Бессмертного полка, добавили в дипмиссии .
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Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыБоливияВ мире
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