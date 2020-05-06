Посольство России в Боливии провело репетицию воздушного парада

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в Боливии провело первую в своей истории генеральную репетицию воздушного парада в честь 9 мая, сообщила дипмиссия.

"Пятого мая 2020 года в посольстве России в Боливии состоялась генеральная репетиция первого воздушного парада", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter

На видео, размещенных в соцсетях, видно, как дроны поднимают знамя Победы, флаг России и флаг Боливии в небо и пролетают над посольством.

"Сейчас в Боливии действует строжайший карантин, но несмотря на это, нам хотелось отметить и почтить столь важную и значимую дату - 75-летие Победы. Поэтому мы решили организовать этот парад", - сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Почетный пролет знамени Победы и флагов двух стран состоится и 9 мая, кроме того, в онлайн режиме пройдет акция Бессмертного полка, добавили в дипмиссии .