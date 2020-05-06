В Приморье заявили об улучшении ситуации со средствами защиты для медиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Ситуация с поставками средств защиты для медиков в Приморье улучшилась, имеется достаточное количество костюмов, сообщила журналистам замминистра здравоохранения региона Оксана Соловьёва.
В среду в Приморье поступила первая партия дополнительных средств индивидуальной защиты для врачей, направленная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). На этой неделе на Дальний Восток поступят еще 56 тысяч защитных комбинезонов. Они направляются в 10 регионов ДФО. Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток.
"Ситуация значительно улучшилась, с поставками порядка месяца назад были большие перебои, на сегодняшний день регулярно поставки идут по всем линиям. Достаточное количество костюмов имеется, но мы ожидаем ещё. Ведется большая закупка минздравом и частным бизнесом", - сказала замминистра.
По её словам, на сегодня все медикаменты, которые необходимы для лечения есть, в том числе и специфичные.
"Заключен контракт на порядка 2 тысяч упаковок препарата для лечения COVID", - сказала Соловьёва.
Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в крайне тяжёлом состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.