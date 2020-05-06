В Приморье заявили об улучшении ситуации со средствами защиты для медиков

"Ситуация значительно улучшилась, с поставками порядка месяца назад были большие перебои, на сегодняшний день регулярно поставки идут по всем линиям. Достаточное количество костюмов имеется, но мы ожидаем ещё. Ведется большая закупка минздравом и частным бизнесом", - сказала замминистра.