Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:53
https://ria.ru/20200506/1571005700.html
В Мексике число жертв COVID-19 достигло 2507 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1036x0_80_0_0_26fac93da8c47bc0b033cb365636c805.png
РИА Новости

В Мексике число жертв COVID-19 достигло 2507 человек

05:53 06.05.2020
211
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за последние сутки выявлены 236 летальных случаев пациентов с COVID-19, общее число заражений превысило 26 тысяч.

"Общее число случаев коронавируса за всё время составляет 26 025, из них всего четверть - 6 708 случаев - продемонстрировали симптомы в последние 14 дней. Число жертв, к сожалению, достигло 2 507 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, которая публикуется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый случай COVID был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число обследованных пациентов - 105 664, медики изучают анализы 16 099 человек с подозрением на COVID, 63 540 проб показали отрицательный результат.
Мексика находится, согласно анализу минздрава Мексики, на пике заболеваемости, однако наивысшая нагрузка на систему здравоохранения сместится на 10-14 дней вперед, когда болезнь войдет в активную стадию у тех, кто заразился на пике эпидемии.
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
6 мая, 02:29Распространение нового коронавируса
В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19
Чиновники уверяют, что в результате перепрофилирования больниц, закупок и перераспределения оборудования, медучреждения готовы к продолжению пандемии коронавируса. В большинстве регионов занятость больничных мест для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и палат интенсивной терапии не превышает 30% за исключением столицы, где заняты более половины доступных мест.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
По словам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, после 6 мая ожидается спад заболеваемости COVID. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
6 мая, 02:11Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
000100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Приморье заявили об улучшении ситуации со средствами защиты для медиков
В центре Оттавы
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек
Страны мира. Боливия
Посольство России в Боливии провело репетицию воздушного парада
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
В Италии медики из России вылечили 75 человек от COVID-19
Женщина и ребенок в защитных костюмах в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия блокировки города
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
Врач
В Хабаровском крае врачи вылечили 25% заболевших COVID-19
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Власти Венесуэлы сообщили о нападении на магистральную ЛЭП
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая
Международный деловой центр Москва-Сити
ГТЛК оценила размер субсидии для предоставления лизинговых каникул
Статуя Фемиды
Суд продолжит слушание дела бывшего главы РАО
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19
Офисный работник
Исследование: 50% россиян хотят вернуться в офис после "удаленки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Лента новостейМолния