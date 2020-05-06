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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:48
https://ria.ru/20200506/1571005670.html
В Италии медики из России вылечили 75 человек от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395216_0:0:1263:710_1036x0_80_0_0_c6a3816519d2fbe3fbf804a4a2ad16ea.jpg
РИА Новости

В Италии медики из России вылечили 75 человек от COVID-19

05:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
БЕРГАМО (Италия), 6 мая - РИА Новости. Российские и итальянские медики вылечили от коронавируса уже 75 человек в полевом госпитале в городе Бергамо, сообщило Минобороны РФ.
"Российские врачебно-сестринские бригады продолжают прием и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны", - говорится в сообщении.
Российские военные уже провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений более чем в 90 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 114 зданий и сооружений, более 1,1 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров дорог.
Отмечается, что для контроля здоровья российских специалистов используются две портативные мини-лаборатории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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