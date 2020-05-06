В Италии медики из России вылечили 75 человек от COVID-19

БЕРГАМО (Италия), 6 мая - РИА Новости. Российские и итальянские медики вылечили от коронавируса уже 75 человек в полевом госпитале в городе Бергамо, сообщило Минобороны РФ.
"Российские врачебно-сестринские бригады продолжают прием и лечение больных в полевом госпитале города Бергамо. С начала работы госпиталя принято на лечение 112 человек, 75 из них полностью вылечены и выписаны", - говорится в сообщении.
Российские военные уже провели дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений более чем в 90 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 114 зданий и сооружений, более 1,1 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров дорог.
Отмечается, что для контроля здоровья российских специалистов используются две портативные мини-лаборатории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.