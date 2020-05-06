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2020-05-06T05:46
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

05:46 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя, ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о дожде в Москве действует с 11.00 6 мая до 11.00 8 мая, в Подмосковье - с ночи среды до 11.00 7 мая. Ветер ожидается в столице с 9.00 6 мая до 9.00 8 мая, в области - с 11.00 6 мая до 11.00 08 мая. Предупреждение из-за грозы в Москве действует с 11.00 6 мая до 11.00 8 мая, в Московской области - с 9.00 6 мая до 9.00 8 мая.
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