В Хабаровском крае врачи вылечили 25% заболевших COVID-19

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Более 170 человек, у которых был обнаружен COVID-19, вылечились в Хабаровском крае, это 25% от всего количества заболевших этой инфекцией в регионе, сообщает минздрав края.
Отмечается, что к среде в крае зарегистрировано 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались.
"Край сохраняет лидирующие позиции в округе по суммарному числу выздоровевших - 172 человека. Из них во вторник от COVID-19 выздоровело 50 пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе зарегистрирован 31 новый случай заболевания, все заболевшие жители Хабаровска. Среди них четыре ребенка от 2 месяцев до 11 лет и два человека старше 80 лет. Среди вновь выявленных пациентов около 45% бессимптомные носители вируса, у 35% диагностирована пневмония, у остальных инфекция проявляется как простудное заболевание. Все пациенты ранее контактировали с зараженными коронавирусом и находились в изоляции.
Сообщается, что на лечении находится 520 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии, в том числе два на ИВЛ. У 87% COVID-положительных пациентов заболевание протекает в легкой форме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.