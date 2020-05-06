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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:39
https://ria.ru/20200506/1571005603.html
В Хабаровском крае врачи вылечили 25% заболевших COVID-19
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РИА Новости

В Хабаровском крае врачи вылечили 25% заболевших COVID-19

05:39 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Более 170 человек, у которых был обнаружен COVID-19, вылечились в Хабаровском крае, это 25% от всего количества заболевших этой инфекцией в регионе, сообщает минздрав края.
Отмечается, что к среде в крае зарегистрировано 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались.
"Край сохраняет лидирующие позиции в округе по суммарному числу выздоровевших - 172 человека. Из них во вторник от COVID-19 выздоровело 50 пациентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе зарегистрирован 31 новый случай заболевания, все заболевшие жители Хабаровска. Среди них четыре ребенка от 2 месяцев до 11 лет и два человека старше 80 лет. Среди вновь выявленных пациентов около 45% бессимптомные носители вируса, у 35% диагностирована пневмония, у остальных инфекция проявляется как простудное заболевание. Все пациенты ранее контактировали с зараженными коронавирусом и находились в изоляции.
Сообщается, что на лечении находится 520 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии, в том числе два на ИВЛ. У 87% COVID-положительных пациентов заболевание протекает в легкой форме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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