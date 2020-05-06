В Хабаровском крае врачи вылечили 25% заболевших COVID-19

Отмечается, что к среде в крае зарегистрировано 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались.

"Край сохраняет лидирующие позиции в округе по суммарному числу выздоровевших - 172 человека. Из них во вторник от COVID-19 выздоровело 50 пациентов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на лечении находится 520 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии, в том числе два на ИВЛ. У 87% COVID-положительных пациентов заболевание протекает в легкой форме.