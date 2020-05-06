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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:30
https://ria.ru/20200506/1571005512.html
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847523_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_b5e8a20f912e443a70e91089a17c3ab6.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

05:30 06.05.2020
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© REUTERS / Aly SongЖенщина и ребенок в защитных костюмах в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия блокировки города
Женщина и ребенок в защитных костюмах в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия блокировки города
© REUTERS / Aly Song
Женщина и ребенок в защитных костюмах в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия блокировки города
ПЕКИН, 6 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 58 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что оба новых случая являются ввозными и были зарегистрированы в провинции Шэньси. В общей сложности в Китае было выявлено 1678 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 278 человек, пять находятся в тяжелом состоянии, 1400 пациентов выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
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"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 883 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 339 человек (26 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 911 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них три – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 64 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 903 бессимптомных носителя.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 920 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (39 уже выписаны), на Тайване заразились 438 человек (шесть скончались, 334 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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