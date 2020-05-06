В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 883 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 339 человек (26 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 911 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них три – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 64 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 903 бессимптомных носителя.