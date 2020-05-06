В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 62 тысячи, число жертв превысило четыре тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Во вторник вечером сообщалось, что число зараженных в Канаде составило 61 159, а число летальных исходов достигло 3915.
Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 942 602 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.