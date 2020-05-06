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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T05:28
https://ria.ru/20200506/1571005481.html
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/24149/37/241493781_0:170:2953:1831_1036x0_80_0_0_641ecfe8f6f1a499e8ea422d89dd79cc.jpg
РИА Новости

В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек

05:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВ центре Оттавы
В центре Оттавы
© РИА Новости / Сергей Субботин
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В центре Оттавы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 62 тысячи, число жертв превысило четыре тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Во вторник вечером сообщалось, что число зараженных в Канаде составило 61 159, а число летальных исходов достигло 3915.
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По последним данным, в Канаде выявлены 62 046 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 4043. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 33 417 и 18 310 соответственно.
Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 942 602 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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