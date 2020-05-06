В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек

Во вторник вечером сообщалось, что число зараженных в Канаде составило 61 159, а число летальных исходов достигло 3915.

В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек

В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек

Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 942 602 теста.