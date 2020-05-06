Исследование: 50% россиян хотят вернуться в офис после "удаленки"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Половина россиян после отмены удаленного режима хотели бы, как и раньше, работать в офисе, а треть — чередовать удаленную и офисную работу, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала " Половина россиян после отмены удаленного режима хотели бы, как и раньше, работать в офисе, а треть — чередовать удаленную и офисную работу, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала " Работа.ру " (входит в экосистему Сбербанка), которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в апреле приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Сервис выяснил у работающих удаленно жителей России, что их отвлекает на дистанционной работе, и хотели бы они продолжить работать в таком режиме.

"Так, 50% респондентов отметили, что по окончании карантина хотели бы вернуться в привычный режим работы из офиса, 30% опрошенных готовы чередовать работу из офиса с удаленным режимом работы. Только 20% довольны "удаленкой" и согласны продолжить работу в таком формате", — говорится в исследовании.

При этом 34% опрошенных не отвлекаются от работы в "домашнем" офисе". Самым популярным перерывом стала спортивная разминка — 28% респондентов выбрали этот вариант (можно было выбрать несколько ответов сразу). Почти четверть участников опроса (23%) прерываются на просмотр сериала, 22% опрошенных делают перерыв только на обед, 17% респондентов в рабочее время смотрят шоу на YouTube , а 15% — гуляют.

Самым отвлекающим фактором стали домашние дела — этот вариант указали 27% дистанционных работников, 21% респондентов от работы отвлекают дети и родственники. При этом 19% опрошенных мешает работать телевизор или интернет, а 7% — холодильник. В то же время 42% участников опроса ничего не отвлекает во время работы из дома.

В варианте "другое" респонденты чаще всего отмечали, что их отвлекают дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения.