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2020-05-06T05:02
https://ria.ru/20200506/1571005326.html
ГТЛК оценила размер субсидии для предоставления лизинговых каникул
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РИА Новости

ГТЛК оценила размер субсидии для предоставления лизинговых каникул

05:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) оценила в 20-25 миллиардов рублей необходимые субсидии из бюджета для предоставления отсрочки платежей клиентам компании из ключевых отраслей транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
ГТЛК отмечает, что на сегодня любая отсрочка лизинговых платежей – дополнительная нагрузка на лизингополучателя в будущем и на лизинговую компанию и банковскую отрасль в настоящем.
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Компания поясняет, что условно всех лизингополучателей можно разделить на готовых нести дополнительные расходы (перераспределенные проценты и платежи) после восстановления экономики и тех, для кого лизинговый платеж до кризисной ситуации являлся максимальным с учетом пассажирооборота, тарифа, доходности. Последнее касается региональных авиакомпаний, эксплуатирующих отечественную авиатехнику, городских пассажирских и железнодорожных пригородных перевозчиков и т.д.
"... В первом случае необходимо компенсировать процентный расход лизинговой компании, во втором предлагается лизинговая амнистия и субсидирование выпадающего дохода. То есть полностью субсидировать неполученный доход лизинговой компании. По нашей оценке, общая сумма поддержки для клиентов ГТЛК составит порядка 20-25 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе.
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ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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