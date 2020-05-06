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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T04:55
https://ria.ru/20200506/1571005294.html
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/151424/20/1514242085_0:63:1201:738_1036x0_80_0_0_42b05da6ed191d8272d9c891cb781fd5.jpg
РИА Новости

В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая

04:55 06.05.2020
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© Alejandro ArangoМедицинский комплекс в Боготе, Колумбия
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия
© Alejandro Arango
Медицинский комплекс в Боготе, Колумбия. Архивное фото
БОГОТА, 6 мая - РИА Новости. Обязательный карантин в Колумбии продлен до 25 мая, однако ряд отраслей экономики получат послабления, сообщил президент страны Иван Дуке.
"Мы продлим обязательную изоляцию с 11 по 25 мая, но дадим пространство бизнесу", - сказал он в заявлении, транслировавшемся в Twitter.
В частности, будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам.
Между тем образовательный процесс будет приостановлен до конца мая.
С 11 мая детям от 6 до 17 лет будет разрешено три раза в неделю гулять на улице в течение получаса.
В Колумбии коронавирусом заразились 8613 человек, погибли 378.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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