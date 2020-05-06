В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая

"Мы продлим обязательную изоляцию с 11 по 25 мая, но дадим пространство бизнесу", - сказал он в заявлении, транслировавшемся в Twitter.
В частности, будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам.
Между тем образовательный процесс будет приостановлен до конца мая.
С 11 мая детям от 6 до 17 лет будет разрешено три раза в неделю гулять на улице в течение получаса.
В Колумбии коронавирусом заразились 8613 человек, погибли 378.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.