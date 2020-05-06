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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T04:35
https://ria.ru/20200506/1571005179.html
В Эквадоре продлили режим ЧС на 30 дней
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983964_0:48:2973:1720_1036x0_80_0_0_14ddfda7e9fce49f46521e0a63e7c949.jpg
РИА Новости

В Эквадоре продлили режим ЧС на 30 дней

04:35 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские сотрудники . Архивное фото
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено сообщил о продлении режима ЧС, введенного в стране для борьбы с эпидемией коронавируса, на 30 дней с 16 мая, а также пересмотре с одобрения совбеза страны бюджетов госслужб.
"При поддержке Совета Безопасности мы продлили чрезвычайное положение еще на 30 дней, начиная с 16 мая. Совбез готов приступить к комплексному пересмотру бюджетов государственных служб!", - написал Морено в Twitter.
Политик пояснил, что пересмотру подлежат от 10 до 15% бюджетов, что не затронет основных функций госучреждений, изменения при поддержке минфина будут реализованы не позднее 30 марта.
Снятие карантинных ограничений в Эквадоре поэтапно началось 4 мая, останутся в силе изоляция людей старше 60 лет, закрытие границ, запрет на передвижение транспорта между провинциями, полный запрет на массовые мероприятия. Также в стране сохраняется дистанционное обучение.
По последним данным, в стране насчитывается 31 881 случай заражения коронавирусом, 1569 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорВ мире
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