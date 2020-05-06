В Тбилиси активисты планируют поднять дроны с георгиевским флагом 9 мая

ТБИЛИСИ, 6 мая – РИА Новости. Представители организации "Бессмертный полк Грузии" планируют в День Победы пустить в воздух дроны с георгиевским флагом, который запрещен в Грузии, заявил член организации Ираклий Кипиани в эфире телекомпании " Представители организации "Бессмертный полк Грузии" планируют в День Победы пустить в воздух дроны с георгиевским флагом, который запрещен в Грузии, заявил член организации Ираклий Кипиани в эфире телекомпании " Рустави2 ."

В Грузии 9 Мая является официальным выходным днем. Обычно в этот день представители руководства возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке Тбилиси, звучит оркестр, организованы фотовыставки, присутствуют ветераны и члены их семьи. Ранее руководитель Союза российских соотечественников в Грузии Валерий Сварчук заявил РИА Новости, что организация в этом году не сможет организовывать публичные мероприятия ко Дню Победы из-за коронавируса и будет праздновать этот день скромно, лишь возложив цветы к памятникам. Позже в мэрии Тбилиси заявили, что все мероприятия, которые устраивались в прошлых годах, в этот раз не состоятся из-за введенных в стране ограничений. Чрезвычайный режим действует в Грузии из-за коронавируса до 22 мая.

"Несмотря на действующее в стране чрезвычайное положение и строгие ограничения, организации все равно планируют собраться у мемориала Неизвестного солдата в парке Ваке. По их словам, они не будут учитывать установленные в рамках пандемии правила и сами обеспечат транспортировку ветеранов в парк", - сообщает телекомпания.

Кипиани в разговоре с журналистом ТВ сообщил, что над Тбилиси 9 мая пролетят несколько дронов с георгиевским флагом.

На днях организация "Бессмертный полк Грузии" сообщила, что марш и акция "Бессмертный полк", посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне солдат, пройдет в Тбилиси 9 мая в онлайн-режиме, как и в других странах.

В том случае, если Кипиани и его сторонники смогут осуществить свои планы, то они нарушат сразу два закона Грузии: закон о режиме ЧП и "Хартию свободы", которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия.