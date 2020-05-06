Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Коммерсант".
Как отмечает издание, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которое прошло под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
Масочный режим уже ввели в некоторых регионах, в том числе в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье. Где-то он действует как рекомендация, тогда как, например, в Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным.
Режим планируется распространить и на другие регионы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку таких решений местных властей — по ее словам, это правильный выбор в сложившейся ситуации.
По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.