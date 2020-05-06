Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:24
https://ria.ru/20200506/1571005063.html
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570987850_0:0:3378:1901_1036x0_80_0_0_05af754d694a9d2ba2576079572e6186.jpg
РИА Новости

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"

04:16 06.05.2020 (обновлено: 11:24 06.05.2020)
27157
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Коммерсант".
Как отмечает издание, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которое прошло под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.
Масочный режим уже ввели в некоторых регионах, в том числе в Тульской, Тюменской и Нижегородской областях, Подмосковье и Забайкалье. Где-то он действует как рекомендация, тогда как, например, в Свердловской и Пензенской областях ношение масок стало обязательным.
Режим планируется распространить и на другие регионы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в поддержку таких решений местных властей — по ее словам, это правильный выбор в сложившейся ситуации.
Медработники дезинфицируют свои руки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
5 мая, 21:43Распространение нового коронавируса
Псковские власти решили ввести "перчаточный режим"
По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
81155921323
Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинОбщество
Популярные комментарии
У меня нет денег, нет работы, для магазина, я куплю одну маску и буду её всё время носить. Кому от этого легче?
6 мая, 04:44
nnespamer
132500117
Если в вашей деревне не носят маски и перчатки,не надо говорить за всю страну.
6 мая, 04:21
Александр Смирнов
203013109
Рекомендуем
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Айрат Фаррахов
Депутат предложил решение проблемы зарплат на остановившихся предприятиях
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Рига
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Подвал
Бывшая пленница маньяка рассказала о жизни после нескольких лет в бункере
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Посольство России в Минске
Минск уведомил посольство РФ об отзыве аккредитации журналистов "Первого"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Лента новостейМолния