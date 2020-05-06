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2020-05-06T04:02
https://ria.ru/20200506/1571005011.html
Минфин хочет нарастить госдолг на 1,5-2% ВВП
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РИА Новости

Минфин хочет нарастить госдолг на 1,5-2% ВВП

04:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство финансов РФ планирует в 2020 году нарастить объем госдолга на 1,5-2% ВВП для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов, в результате чего объем привлечения средств с рынка может составить 4–4,5 триллиона рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы действительно собираемся дополнительно занимать для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов от 1,5 до 2% ВВП, на последних аукционах мы размещаем ОФЗ более чем на 100 миллиардов рублей вместо обычных 20–30 миллиардов", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Он также отметил, что к займам нужно подходить очень аккуратно. "В итоге в этом году мы планируем привлечь с рынка 4–4,5 триллиона рублей – это очень много", - сказал Силуанов .

Силуанов обратил внимание на высокую стоимость госдолга. "Мы сейчас занимаем под 5,5–6,3%, развитые страны – меньше чем под 1%. Ежегодно мы уже платим более 800 миллиардов рублей одних процентов, если удвоим привлечения, будем платить уже около 1,5% ВВП, а это более 6% всего бюджета – придется сокращать другие расходы", - сказал министр. При этом объем госдолга РФ является небольшим - 12,3% ВВП по состоянию на 1 января 2020 года.
Кроме того, государство своими займами не должно лишать банки аппетита к кредитованию экономики. "Прирост банковского кредитования в год около 5 триллионов рублей, если в следующие годы мы будем своими размещениями сметать весь этот прирост для финансирования дефицита бюджета, в чем тут экономический смысл?", - сказал Силуанов.
Он отметил спрос на российские госбумаги, поскольку банки в нынешних условиях "с удовольствием покупают надежные государственные облигации", но государству важно не переборщить с объемами и почувствовать границу, когда за суверенный долг начнут просить большие премии. "Этого нельзя допустить – мы и так немало платим по заимствованиям", - заметил он.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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