ГТЛК готова инвестировать 200 миллиардов рублей в программы лизинга

"ГТЛК подготовила предложения по запуску антикризисных льготных программ в ключевых отраслях транспорта – авиация, водный, пассажирская и дорожно-строительная техника. При положительном решении правительства мы сможем уже в ближайшие годы инвестировать в поставку новой отечественной техники на льготных условиях около 200 миллиардов рублей. Половина из которых будет привлечена с рынка", - сообщили в пресс-службе.