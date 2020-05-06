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2020-05-06T03:59
https://ria.ru/20200506/1571004984.html
ГТЛК готова инвестировать 200 миллиардов рублей в программы лизинга
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РИА Новости

ГТЛК готова инвестировать 200 миллиардов рублей в программы лизинга

03:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМосква
Москва
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова инвестировать в антикризисные льготные программы лизинга для ключевых отраслей транспорта 200 миллиардов рублей, из которых половину составят бюджетные средства при положительном решении кабмина РФ, половину - внебюджетные источники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
"ГТЛК подготовила предложения по запуску антикризисных льготных программ в ключевых отраслях транспорта – авиация, водный, пассажирская и дорожно-строительная техника. При положительном решении правительства мы сможем уже в ближайшие годы инвестировать в поставку новой отечественной техники на льготных условиях около 200 миллиардов рублей. Половина из которых будет привлечена с рынка", - сообщили в пресс-службе.
В ГТЛК считают, что транспортным компаниям важно не просто дать пережить кризис, вводя различные меры поддержки, но и обеспечить возможности для активного восстановления после окончания пандемии.
"Лизинг и аренда традиционно самый востребованный инструмент восстановления рынков в условиях ограниченной ликвидности и предложений банков", - добавили в компании.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
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