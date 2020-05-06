В ООН отметили снижение смертности на дорогах на 50-60% из-за карантина

По словам Тодта, меры по изоляции и карантину естественным образом сократили интенсивность движения всех видов транспорта, в том числе из-за ограничений, введенных на передвижение.

Между тем, как указал спецпосланник, он ожидал, что смертность от ДТП будет снижаться, по крайней мере, пропорционально скорости сокращения общего трафика. "Однако, например, в таких странах, как Франция, где я находился на карантине, в марте 2020 года мы наблюдали снижение смертности всего на 40%, несмотря на то, что интенсивность трафика снизилась намного больше", - отметил Тодт.