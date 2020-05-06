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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:56
https://ria.ru/20200506/1571004938.html
В ООН отметили снижение смертности на дорогах на 50-60% из-за карантина
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569786332_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_615eb19bcc60225a63d95b0829a4ea90.jpg
РИА Новости

В ООН отметили снижение смертности на дорогах на 50-60% из-за карантина

03:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСитуация в Барселоне в связи с коронавирусом
Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом. Архивное фото
ООН, 6 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Смертность на дорогах в ряде стран и населенных пунктов снизилась на 50-60% благодаря введенным из-за коронавируса мерам изоляции, сообщил РИА Новости президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
Власти Нью-Йорка планируют перекрыть 100 миль (около 160 километров) автомобильных дорог, чтобы по ним могли прогуливаться пешеходы, соблюдая необходимую дистанцию во избежание распространения коронавируса. В субботу горожанам предоставили более 7 миль улиц, прилегающих к паркам.
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По словам Тодта, меры по изоляции и карантину естественным образом сократили интенсивность движения всех видов транспорта, в том числе из-за ограничений, введенных на передвижение.
"Это, в свою очередь, согласно официальным данным, привело к снижению на 50-60% (по сравнению с цифрами 2019 года) смертности в результате ДТП во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке. СМИ в Индии и Марокко также сообщают о похожих тенденциях", - сказал Тодт.
Между тем, как указал спецпосланник, он ожидал, что смертность от ДТП будет снижаться, по крайней мере, пропорционально скорости сокращения общего трафика. "Однако, например, в таких странах, как Франция, где я находился на карантине, в марте 2020 года мы наблюдали снижение смертности всего на 40%, несмотря на то, что интенсивность трафика снизилась намного больше", - отметил Тодт.
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По мнению спецпосланника, во многих частях мира из-за сократившегося правового регулирования на опустевших улицах резко увеличилось число случаев превышения скорости.
"Например, в Манчестере число случаев превышения скорости возросло на 57%. В общей сложности 6200 водителей нарушили ограничения скорости в течение 25 дней после введения карантина. Повышенная скорость делает каждую аварию более серьезной, приводя к гибели людей, а не к травмам. Следовательно, скорость может объяснить несоответствие между уровнем снижения смертности на дорогах и общим трафиком", - сказал Тодт.
Спецпосланник подчеркнул, что снижение смертности на дорогах не только облегчает нагрузку на систему здравоохранения, но и создает значительные финансовые выгоды для правительств, бюджеты которых и без того истощаются на фоне пандемии. "Например, Калифорния сообщила, что "экономит" 40 миллионов долларов в день только из-за сокращения на 50% числа гибелей в результате ДТП - это произошло из-за того, что людей попросили оставаться дома", - сказал Тодт.
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Спецпосланник призвал руководства стран сохранить снизившиеся показатели смертности в ДТП и после окончания пандемии коронавируса. "Я хотел бы призвать правительства укрепить свои транспортные системы, чтобы сохранить цифры на нынешнем уровне, даже когда они ослабят карантинные меры", - заключил Тодт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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