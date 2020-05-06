В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине

"Михаил Саакашвили — это политик прошлого, и он не создаст положительных результатов ни в Грузии, ни на Украине. Однако, жаль, что вообще рассматривается политическое соучастие Саакашвили в процессе правления государства, человека, который осужден в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилось к Украине с просьбой о его передаче. Мы дождемся развития событий и выразим соответствующую реакцию", — заявил Чиковани, его слова приводит пресс-служба правительства.