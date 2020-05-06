Кадыров: принц Абу-Даби готов помочь России в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, в ходе которого шейх выразил готовность помочь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Уважаемый шейх отметил, что им известно сложное положение, в котором оказалась Россия в связи с пандемией COVID-19. Он предложил помощь и поинтересовался, в чём нуждается наша страна и, в частности, Чеченская Республика. Также шейх отметил эффективность реализуемых вынужденных ограничительных мер в ЧР по борьбе с коронавирусом. Он выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса и нормализацию эпидемситуации в стране", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.