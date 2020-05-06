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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:44
https://ria.ru/20200506/1571004812.html
Кадыров: принц Абу-Даби готов помочь России в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/10/1562761016_0:82:2433:1451_1036x0_80_0_0_07750d10472dae0dec44077cb024e774.jpg
РИА Новости

Кадыров: принц Абу-Даби готов помочь России в борьбе с коронавирусом

03:44 06.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, в ходе которого шейх выразил готовность помочь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Уважаемый шейх отметил, что им известно сложное положение, в котором оказалась Россия в связи с пандемией COVID-19. Он предложил помощь и поинтересовался, в чём нуждается наша страна и, в частности, Чеченская Республика. Также шейх отметил эффективность реализуемых вынужденных ограничительных мер в ЧР по борьбе с коронавирусом. Он выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса и нормализацию эпидемситуации в стране", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мухаммед бен Заид Аль НахайянЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОАЭВ мире
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