Историк рассказал, как в Маутхаузене зарабатывали на смерти заключенных

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В нацистском концентрационном лагере Маутхаузен использовали рабский труд заключенных в коммерческих целях и зарабатывали даже на их смерти, рассказал в среду РИА Новости сопредседатель Илья Альтман. В нацистском концентрационном лагере Маутхаузен использовали рабский труд заключенных в коммерческих целях и зарабатывали даже на их смерти, рассказал в среду РИА Новости сопредседатель центра "Холокост" , профессор РГГУ

Узниками Маутхаузена было около 335 тысяч человек; казнено свыше 122 тысяч человек (больше всех — свыше 32 тысяч — советских граждан). Среди них генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. Американские войска вошли в концлагерь Маутхаузен 6 мая 1945 года. Вскоре лагерь передали в советскую зону оккупации. Ежегодную памятную церемонию в Маутхаузене посещают тысячи человек.

Альтман рассказал, что концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. В каменоломнях, а потом на различных предприятиях заключенных принуждали к каторжному труду. Рабочее время начиналось с четырех или пяти утра и продолжалось до семи или восьми вечера. Если заключенный слишком слаб, устал или болен, то его отправляли на смерть.

Маутхаузен считался одним из самых прибыльных в нацистской системе лагерей, рассказывает профессор РГГУ. По его словам, даже смерть узника, если он был подданным рейха, приносила прибыль.

"Родственники получали циничные письма: "Ваш сын (муж, отец) был болен, находился в госпитале, ему оказывалась всевозможная медицинская помощь, но, к сожалению, эта помощь не помогла и он умер. Выражаем Вам наше искреннее соболезнование. При уплате 0,72 марки Вы можете получить справку о его смерти", — рассказал сопредседатель центра "Холокост".

"Первыми заключенными Маутхаузена были особо опасные уголовные преступники, затем его начинают использовать в качестве места содержания особо опасных для режима политических заключенных. С 1941 года сюда поступают военнопленные и евреи из разных стран Европы, около 38 000 из них погибли", — рассказал Альтман.

Блок № 20

"Летом 1944 года в концлагере был создан особый "блок № 20", который заключенные Маутхаузена сразу назвали "блоком смерти". На изолированной территории, отделенной от остальной территории лагеря, содержались исключительно попавшие в плен солдаты и офицеры Красной армии. Речь шла о тех, кого не удалось сломить, тех, кто в прежних своих лагерях собирал подпольные группы и готовил побеги", — напомнил профессор РГГУ.

Он рассказал, что заключенных этого блока кормили один раз в три дня, содержали в неотапливаемом бараке, ежедневно подвергали издевательским изнурительным физическим упражнениям. "Двадцатый блок" использовался для тренировок надзирателей-новичков из СС — на узниках они отрабатывали навыки истязаний и убийств.

"Условия в блоке смертников должны были убить саму мысль о возможности сопротивления. Но тем не менее в начале 1945 года узники готовились к восстанию. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года узники блока совершили побег, это восстание вошло в историю как крупнейшее во Второй мировой войне", — заявил Альтман.

Профессор РГГУ рассказал, что заключенные разделились на несколько штурмовых групп и атаковали пулеметные вышки. В качестве главного оружия использовали огнетушители, обломки разбитого умывальника, булыжники, куски угля и деревянные колодки. Далее при помощи досок загородили ограждение из колючей проволоки, а затем, набросав на нее тряпок, заключенные перебрались через ограждение и вырвались на свободу. В схватке с охраной погибли около 80 военнопленных, а 419 сбежали.

Мюльфиртельская охота

"Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и уничтожили почти всех бежавших. Священник Йозеф Радке, живший в 12 километрах от Маутхаузена, записал в дневнике: "Пленных разыскивают как особо опасных преступников. Они убежали без обуви. Три дня они ничего не ели. В лесах все время слышны выстрелы. Местное население боится и ничего им не дает, хотя они не преступники и никому ничего не сделали. Из-за непомерной трусости нет никакого сострадания. И даже некоторые наши люди подражают эсэсовцам, которые безжалостно пристреливают каждого пойманного. Но 19 участников побега уцелели, девять из них после войны вернулись в СССР . Двоих из них спрятали супруги Лангталер, пятеро сыновей которых воевали на Восточном фронте", — заявил Альтман.

Он рассказал, что в ночь со 2 на 3 мая 1945 года орудовавшие в Маутхаузене эсэсовцы передали охрану лагеря венской полиции и, переодевшись в гражданскую одежду, покинули лагерь.