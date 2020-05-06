Историк рассказал, как в Маутхаузене зарабатывали на смерти заключенных

"Родственники получали циничные письма: "Ваш сын (муж, отец) был болен, находился в госпитале, ему оказывалась всевозможная медицинская помощь, но, к сожалению, эта помощь не помогла и он умер. Выражаем Вам наше искреннее соболезнование. При уплате 0,72 марки Вы можете получить справку о его смерти", — рассказал сопредседатель центра "Холокост".
Блок № 20
"Летом 1944 года в концлагере был создан особый "блок № 20", который заключенные Маутхаузена сразу назвали "блоком смерти". На изолированной территории, отделенной от остальной территории лагеря, содержались исключительно попавшие в плен солдаты и офицеры Красной армии. Речь шла о тех, кого не удалось сломить, тех, кто в прежних своих лагерях собирал подпольные группы и готовил побеги", — напомнил профессор РГГУ.