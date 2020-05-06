Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

"Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем", — сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".