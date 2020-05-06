Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:25
https://ria.ru/20200506/1571004725.html
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570736190_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b62f6ad79afb7431e2bcfe27ff4ed858.jpg
РИА Новости

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

03:30 06.05.2020 (обновлено: 11:25 06.05.2020)
7005
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, продолжает активно работать.
На прошлой неделе Мишустин сообщил президенту, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

"Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем", — сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Он добавил, что правительство уже несколько недель работает преимущественно по видеоконференц-связи и в ближайшее время такой формат сохранится.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более трех с половиной миллионов случаев заражения, 243 тысячи человек умерли. В России общее число случаев заражения превысило 166 тысяч, более полутора тысяч человек умерли, 21,3 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дмитрий Песков
3 мая, 13:52Распространение нового коронавируса
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
221620340
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинАнтон СилуановОбщество
Рекомендуем
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Рига
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Масочный режим могут ввести по всей России, пишет "Ъ"
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства финансов России
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров: принц Абу-Даби готов помочь России в борьбе с коронавирусом
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен
Историк рассказал, как в Маутхаузене зарабатывали на смерти заключенных
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Медицинские работники в Санкт-Петербурге
В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Лента новостейМолния