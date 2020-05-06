Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, продолжает активно работать.
На прошлой неделе Мишустин сообщил президенту, что его тест на коронавирус показал положительный результат.
"Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем", — сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".
Он добавил, что правительство уже несколько недель работает преимущественно по видеоконференц-связи и в ближайшее время такой формат сохранится.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается более трех с половиной миллионов случаев заражения, 243 тысячи человек умерли. В России общее число случаев заражения превысило 166 тысяч, более полутора тысяч человек умерли, 21,3 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.