В Палестине зафиксировали 11 новых случаев COVID-19

Она отметила, что число выздоровевших составило 168, после того как с болезнью справились еще 25 человек. По словам министра, в изоляции находятся свыше 15 тысяч человек, при этом порядка 39,9 тысячи человек получили разрешение прекратить соблюдать режим изоляции.