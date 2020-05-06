В Палестине зафиксировали 11 новых случаев COVID-19

ГАЗА, 6 мая - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на палестинских территориях, общее число заражений составило 543, сообщила во вторник министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.
"Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в городе Хеверон на Западном берегу, общее число инфицированных достигло 543", - заявила Май эль-Кела.
Она отметила, что число выздоровевших составило 168, после того как с болезнью справились еще 25 человек. По словам министра, в изоляции находятся свыше 15 тысяч человек, при этом порядка 39,9 тысячи человек получили разрешение прекратить соблюдать режим изоляции.
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее одобрил продление чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса еще на месяц. Продлить чрезвычайное положение в воскресенье рекомендовало правительство Палестины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.