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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:18
https://ria.ru/20200506/1571004650.html
В Палестине зафиксировали 11 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568280962_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_8f90d3b6ccce4b83335d49bb70cd4f4f.jpg
РИА Новости

В Палестине зафиксировали 11 новых случаев COVID-19

03:18 06.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаУлица Вифлеема во время режима карантинной блокады
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
© РИА Новости / Алия Судакова
Улица Вифлеема во время режима карантинной блокады
ГАЗА, 6 мая - РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено на палестинских территориях, общее число заражений составило 543, сообщила во вторник министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.
"Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлены в городе Хеверон на Западном берегу, общее число инфицированных достигло 543", - заявила Май эль-Кела.
Она отметила, что число выздоровевших составило 168, после того как с болезнью справились еще 25 человек. По словам министра, в изоляции находятся свыше 15 тысяч человек, при этом порядка 39,9 тысячи человек получили разрешение прекратить соблюдать режим изоляции.
Президент Палестины Махмуд Аббас ранее одобрил продление чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса еще на месяц. Продлить чрезвычайное положение в воскресенье рекомендовало правительство Палестины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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