Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Местное издание Vl.ru со ссылкой на студентов вуза сообщило, что студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития в кампусе.
"По факту гибели проводится проверка", - сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.
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Как сообщил РИА Новости представитель вуза, 5 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета трагически погибла иностранная студентка ДВФУ.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка университетом и компетентными органами. ДВФУ выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшей", - сказал собеседник.