Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

"По факту гибели проводится проверка", - сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.

В Москве двое детей разбились, выпав из окна

В Москве двое детей разбились, выпав из окна

Как сообщил РИА Новости представитель вуза, 5 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета трагически погибла иностранная студентка ДВФУ.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка университетом и компетентными органами. ДВФУ выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшей", - сказал собеседник.