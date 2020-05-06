Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T07:19
https://ria.ru/20200506/1571004625.html
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
https://cdn24.img.ria.ru/images/148589/12/1485891267_0:67:3175:1853_1036x0_80_0_0_4b02e828420a6e80ae924ddb1ca2a26a.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

03:17 06.05.2020 (обновлено: 07:19 06.05.2020)
5010
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Местное издание Vl.ru со ссылкой на студентов вуза сообщило, что студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития в кампусе.
"По факту гибели проводится проверка", - сказал РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Он уточнил, что девушка выпала из окна корпуса, где жила.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
2 мая, 21:33
В Москве двое детей разбились, выпав из окна
Как сообщил РИА Новости представитель вуза, 5 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета трагически погибла иностранная студентка ДВФУ.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка университетом и компетентными органами. ДВФУ выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшей", - сказал собеседник.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
2 мая, 20:52Распространение нового коронавируса
Врач выпал из окна воронежской больницы
0231711
Дальневосточный федеральный университетКитайВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Школьный кабинет
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Лекарства
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии
Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
Всероссийская олимпиада школьников
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
Медицинские сотрудники
Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" предложил производить новую тест-систему для диагностики рака
Полная луна в небе над Москвой
Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Тестовые задания по русскому языку
Минпросвещения предлагает создать комиссию по русскому языку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Лента новостейМолния