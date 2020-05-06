В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 684 человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сорок девять новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 684, сообщает правительство региона.
"Сорок девять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" поставлен 684 жителям региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, сегодня их более 50 человек.
Согласно данным федерального оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе умерли семь человек. По данным краевого правительства, умерли шесть человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.