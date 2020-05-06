В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 684 человек

"Сорок девять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" поставлен 684 жителям региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, сегодня их более 50 человек.