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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:10
https://ria.ru/20200506/1571004560.html
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 684 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 684 человек

03:10 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский сотрудник . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сорок девять новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 684, сообщает правительство региона.
"Сорок девять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" поставлен 684 жителям региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии, сегодня их более 50 человек.
Согласно данным федерального оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе умерли семь человек. По данным краевого правительства, умерли шесть человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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