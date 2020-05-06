Матвиенко рассказала о значимости акций в память о героях войны

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Героизм воинов-победителей в Великой Отечественной войне, их подвиг всегда будут величайшим достоянием России, заявила спикер Совфеда Героизм воинов-победителей в Великой Отечественной войне, их подвиг всегда будут величайшим достоянием России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

"Я знаю, в интернете создается архив фронтовых писем, куда каждый может добавить сохранившиеся солдатские треугольники. Чтение их позволяет буквально дотянуться до душ авторов, многое по-настоящему понять о том времени", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в среду.

По мнению Матвиенко, сейчас как никогда важны все акции, позволяющие сохранить память о героях Великой Отечественной. "Бессмертный полк", "Дорога памяти", многие другие. "Героем был тогда каждый солдат, каждый труженик тыла, каждый гражданин большой страны", - отметила она.

"К сожалению, на этот раз Парад и шествие "Бессмертного полка" пришлось перенести. Как сказал президент, они обязательно состоятся. А пока в семьях могут вспомнить своих героев, собравшись вместе за столом. Перебрать старые письма и фотографии, записать - пока не поздно - воспоминания членов семьи, родных и близких, истории, передающиеся из уст в уста, из поколения в поколение. Это та мозаика, из которой складывается наша общая память", - написала спикер.