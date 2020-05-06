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75 лет Великой Победы
2020-05-06T02:59
https://ria.ru/20200506/1571004461.html
Матвиенко рассказала о значимости акций в память о героях войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1036x0_80_0_0_8ab5b020a742e05a9a7891f7abbd3070.jpg
РИА Новости

Матвиенко рассказала о значимости акций в память о героях войны

02:59 06.05.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Героизм воинов-победителей в Великой Отечественной войне, их подвиг всегда будут величайшим достоянием России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Я знаю, в интернете создается архив фронтовых писем, куда каждый может добавить сохранившиеся солдатские треугольники. Чтение их позволяет буквально дотянуться до душ авторов, многое по-настоящему понять о том времени", - написала спикер в своем блоге на сайте Совфеда в среду.
По мнению Матвиенко, сейчас как никогда важны все акции, позволяющие сохранить память о героях Великой Отечественной. "Бессмертный полк", "Дорога памяти", многие другие. "Героем был тогда каждый солдат, каждый труженик тыла, каждый гражданин большой страны", - отметила она.
"К сожалению, на этот раз Парад и шествие "Бессмертного полка" пришлось перенести. Как сказал президент, они обязательно состоятся. А пока в семьях могут вспомнить своих героев, собравшись вместе за столом. Перебрать старые письма и фотографии, записать - пока не поздно - воспоминания членов семьи, родных и близких, истории, передающиеся из уст в уста, из поколения в поколение. Это та мозаика, из которой складывается наша общая память", - написала спикер.
По ее словам, будут проходить годы, будут приходить новые поколения. "Будет и 80-десятилетие Великой Победы, и столетний юбилей. Но эмоции, вдохновение, нравственные ориентиры, которые дарит нам, которым учит нас героизм тех великих лет, всегда останутся с нами и нашими потомками. Всегда останутся величайшим достоянием России", - заключила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
5 мая, 09:1375 лет Великой Победы
Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВалентина МатвиенкоОбщество
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