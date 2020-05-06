Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

"Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным", — считает Коновалов.

Эксперт отметил, что тяжелые формы заболевания станут массовыми, если люди начнут выходить на улицы, думая, что так или иначе переболеют все.