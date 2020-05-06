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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:56
https://ria.ru/20200506/1571004431.html
Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

03:03 06.05.2020 (обновлено: 12:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели, пишут "Известия".
Причиной этого специалист называет массовое нарушение режима самоизоляции на майских праздниках.

"Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным", — считает Коновалов.

Эксперт отметил, что тяжелые формы заболевания станут массовыми, если люди начнут выходить на улицы, думая, что так или иначе переболеют все.

"Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель", — прогнозирует он.

По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИван КоноваловЗдоровье - ОбществоРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
Популярные комментарии
Не пора-ли уже судить тех, кто использует коронавирус для раздувания паники в России ?
6 мая, 06:53
ВКВладимир Карельский
62020130
Это касается любой эпидемии. Такой развитие событий и ежу понятно, те кому это не понятно, должны лечиться не в ифекционке, а в дурке. У нас сейчас нет принудительного лечения, так по расплодилось умственно неполноценных и скоро их будет уже критическая масса, как на Украине.
6 мая, 05:30
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57303015
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