Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели, пишут "Известия".
Причиной этого специалист называет массовое нарушение режима самоизоляции на майских праздниках.
"Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным", — считает Коновалов.
Эксперт отметил, что тяжелые формы заболевания станут массовыми, если люди начнут выходить на улицы, думая, что так или иначе переболеют все.
"Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель", — прогнозирует он.
По последним данным, в России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.