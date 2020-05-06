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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-06T02:48
https://ria.ru/20200506/1571004373.html
США пытаются узнать больше о задержанных властями Венесуэлы американцах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942820_70:347:2482:1704_1036x0_80_0_0_43e6763c207c8b5dc988ecc8ba1acf17.jpg
РИА Новости

США пытаются узнать больше о задержанных властями Венесуэлы американцах

02:48 06.05.2020
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США пытаются узнать больше об истории с попыткой переворота в Венесуэле, в частности о якобы задержанных гражданах США, сообщил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
"Режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро сейчас ведет масштабную дезинформационную кампанию, поэтому трудно отделить факты от пропаганды. Мы предпринимаем усилия, чтобы больше узнать о действиях двух американских граждан, которые, как сообщается, задержаны бывшим режимом", - сказал он.
По словам дипломата, США изучают также "роль режима Мадуро в той мелодраме, особенно (роль) очень большого аппарата кубинской разведки в Венесуэле".
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
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Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".
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