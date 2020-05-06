США пытаются узнать больше о задержанных властями Венесуэлы американцах

"Режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро сейчас ведет масштабную дезинформационную кампанию, поэтому трудно отделить факты от пропаганды. Мы предпринимаем усилия, чтобы больше узнать о действиях двух американских граждан, которые, как сообщается, задержаны бывшим режимом", - сказал он.