США пытаются узнать больше о задержанных властями Венесуэлы американцах

"Режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро сейчас ведет масштабную дезинформационную кампанию, поэтому трудно отделить факты от пропаганды. Мы предпринимаем усилия, чтобы больше узнать о действиях двух американских граждан, которые, как сообщается, задержаны бывшим режимом", - сказал он.
По словам дипломата, США изучают также "роль режима Мадуро в той мелодраме, особенно (роль) очень большого аппарата кубинской разведки в Венесуэле".
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Марк Эспер заявили, что Соединенные Штаты не имеют отношения к этим событиям.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег, венесуэльские власти отвергли обвинения. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".