Силуанов объяснил, зачем "Роснефть" продала бизнес в Венесуэле

"Роснефть" 28 марта сообщила о прекращении деятельность в Венесуэле. Компания продала все активы в этой стране компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. Данный пакет в тот день, исходя из данных Мосбиржи, стоил порядка 310,773 миллиарда рублей.