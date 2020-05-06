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2020-05-07T15:07
https://ria.ru/20200506/1571004245.html
Силуанов объяснил, зачем "Роснефть" продала бизнес в Венесуэле
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РИА Новости

Силуанов объяснил, зачем "Роснефть" продала бизнес в Венесуэле

02:21 06.05.2020 (обновлено: 15:07 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Роснефть" продала весь свой бизнес в Венесуэле для совершенствования структуры активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это решение "Роснефти" принималось для совершенствования структуры активов", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о продаже "Роснефтью" своих венесуэльских активов неназванной госкомпании.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
30 марта, 15:02
Песков не стал комментировать продажу "Роснефтью" активов в Венесуэле
"Роснефть" 28 марта сообщила о прекращении деятельность в Венесуэле. Компания продала все активы в этой стране компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. Данный пакет в тот день, исходя из данных Мосбиржи, стоил порядка 310,773 миллиарда рублей.
В тот же день, 28 марта, правительство в лице Росимущества учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Госдеп отказался анонсировать снятие санкций с "Роснефти"
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев пояснял РИА Новости, что компания продажей всех активов в Венесуэле выполнила обязательства перед акционерами и теперь вправе рассчитывать на исполнение американскими регуляторами публично данных обещаний, то есть снятия санкций с "дочек" компании.
Согласно данным на сайте "Роснефти", основным акционером компании является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,93%, у швейцарского сырьевого трейдера Glencore - 0,57%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.
Потенциально только "Роснефтегаз" является компанией, которая могла расплатиться за сделку акциями "Роснефти".
Министр обороны США Марк Эспер
5 мая, 22:50
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
221751427
Антон СилуановGlencore InternationalРоснефтьФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)BP Plc.ВенесуэлаЭкономика
Популярные комментарии
США своего добьется, а вот Россия трусливо поджав хвост бросает очередного союзника в беде.
6 мая, 04:27
yyurmur2
2100011
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