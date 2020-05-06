Бывшая пленница маньяка рассказала о жизни после нескольких лет в бункере

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала Прожившая три года и семь месяцев в плену маньяка Екатерина Мартынова рассказала RT , как сложилась ее жизнь.

В сентябре 2000 года 14-летняя Мартынова и ее 17-летняя подруга Елена Самохина отправились на дискотеку в Рязани и пропали. Предложивший подвезти их 50-летний Виктор Мохов угостил их алкоголем со снотворным, после чего увез их в соседний город Скопин и спрятал в подземном бункере, в котором девушки подвергались сексуальному насилию почти четыре года. Спастись им удалось лишь чудом.

Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, менее чем через год его выпустят из тюрьмы. По словам Мартыновой, на объявлении приговора она думала, что 17 лет — это огромный срок, однако сейчас она поменяла мнение.

"Сейчас я понимаю, что этого срока недостаточно. Осталось меньше года до его освобождения. Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу. Сильно сомневаюсь, что Мохов за это время раскаялся или даже просто считает себя виноватым. На суде он сильно удивился, что ему так много дали, мол, он же никого не убивал. Рассчитывал отсидеть лет пять и все", — сказала она.

Мартынова добавила, что в 2017 году маньяк написал ей из места отбывания наказания и обвинил ее во лжи, пообещав, что расскажет, "как все было на самом деле", когда выйдет из тюрьмы.

Собеседница телеканала пояснила, что вернуться к нормальной жизни после всего, что ей пришлось перенести, помогли мать и сестра. После заточения ей было трудно общаться с людьми, но еще в подвале Мартынова напоминала себе, что таких людей, как Мохов, — лишь единицы.

"Сейчас из отголосков пережитого остались только неприятные ощущения, когда закрываешь плотные шторы ночью, выключаешь свет и не видно, как светят фонари. Я все время оставляю просвет, раздвигаю шторы. Абсолютная темнота меня напрягает. Такая же темнота была в бункере", — добавила она.