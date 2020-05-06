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2020-05-06T02:04
https://ria.ru/20200506/1571004092.html
Поддержка экономики из бюджета России в 2020 году превысит 6,5%
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РИА Новости

Поддержка экономики из бюджета России в 2020 году превысит 6,5%

02:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год в более чем 6,5% ВВП, только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры выделят 200 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости".
"На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры – 200 миллиардов рублей; на меры в области социальной поддержки (в том числе средства, зарезервированные на выплаты по безработице) – более 250; поддержка отраслей экономики (в первую очередь субъектов МСП) – еще около 800, поддержка регионов – около 200; сбалансированность внебюджетных фондов – более 400 миллиардов", - уточнил он.
Министр напомнил, что правительство уже приняло два антикризисных пакета для поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей.
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"Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом", - добавил Силуанов. По его словам, меры третьего пакета будут объявлены в ближайшее время.
"Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей", - уточнил он.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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