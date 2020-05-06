Поддержка экономики из бюджета России в 2020 году превысит 6,5%

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин РФ оценил общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год в более чем 6,5% ВВП, только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры выделят 200 миллиардов рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов

"Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ и осуществляем дополнительные заимствования. Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более чем в 6,5% ВВП", - сказал Силуанов в интервью газете " Ведомости ".

"На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры – 200 миллиардов рублей; на меры в области социальной поддержки (в том числе средства, зарезервированные на выплаты по безработице) – более 250; поддержка отраслей экономики (в первую очередь субъектов МСП) – еще около 800, поддержка регионов – около 200; сбалансированность внебюджетных фондов – более 400 миллиардов", - уточнил он.

Министр напомнил, что правительство уже приняло два антикризисных пакета для поддержки пострадавших от распространения коронавируса отраслей.

"Третий пакет, который сейчас готовится, будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом", - добавил Силуанов. По его словам, меры третьего пакета будут объявлены в ближайшее время.