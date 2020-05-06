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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T01:54
https://ria.ru/20200506/1571003985.html
Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136677_0:129:3150:1901_1036x0_80_0_0_281be3f1e0894d17acb0c2410d4842ee.jpg
РИА Новости

Силуанов оценил актуальность льгот для роста добычи нефти в России

01:54 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новые льготы для наращивания добычи нефти в РФ перестали быть актуальными из-за участия страны в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Что касается льгот - Россия решила вместе с ОПЕК сокращать добычу нефти, и новые льготы, которые нужны для ее наращивания, перестали быть актуальными. Сейчас было бы странно говорить о дополнительных льготах", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что Минфин работает над тем, чтобы все льготы были обусловлены инвестиционными обязательствами. "Получил 100 рублей в виде преференций – направь их, пожалуйста, не на дивиденды, а на инвестиции. Последние предложения Минфина именно на этом принципе и строились", - подчеркнул он.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
6 мая, 00:38Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАнтон СилуановОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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