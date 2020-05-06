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2020-05-06T09:23
https://ria.ru/20200506/1571003826.html
В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе
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РИА Новости

В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе

01:32 06.05.2020 (обновлено: 09:23 06.05.2020)
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ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные взяли под контроль пожар в 49-этажном жилом здании в северном эмирате Шарджа в ОАЭ, сообщил информационный центр правительства Шарджи в социальной сети Twitter.
Ранее генеральное управление службы гражданской обороны Шарджи сообщило, что пожар разгорелся в одной из башен жилого комплекса в районе ан-Нахда в Шардже, все жители высотки были эвакуированы до начала тушения.

"Бригады службы гражданской обороны смогли взять под контроль пожар в высотной башне в районе ан-Нахда. Им удалось предотвратить перемещение огня на соседние здания, все жильцы были спасены, семь человек легко пострадали от угарного газа", — отмечается в сообщении правительства.

Как уточнили в службе гражданской обороны, пожарные использовали дроны, чтобы понять, находятся ли люди внутри квартир на верхних этажах. По ее данным, в тушении пожара приняли участие сотрудники шести ведомств эмирата и ОАЭ.
Как рассказали очевидцы эмиратскому изданию "Имарат аль-яум", возгорание началось на первом этаже, где находятся парковочные места.
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В Абу-Даби в строящемся небоскребе вспыхнул пожарПо словам свидетелей, пожар охватил 27-этажную высотку около одного из торговых центров города. На месте работают около семи пожарных бригад.
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Шарджа (эмират)ОАЭПроисшествияВ мире
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