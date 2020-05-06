В ОАЭ пожарные смогли взять под контроль пожар в небоскребе

ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Пожарные взяли под контроль пожар в 49-этажном жилом здании в северном эмирате Пожарные взяли под контроль пожар в 49-этажном жилом здании в северном эмирате Шарджа ОАЭ , сообщил информационный центр правительства Шарджи в социальной сети Twitter.

Ранее генеральное управление службы гражданской обороны Шарджи сообщило, что пожар разгорелся в одной из башен жилого комплекса в районе ан-Нахда в Шардже, все жители высотки были эвакуированы до начала тушения.

"Бригады службы гражданской обороны смогли взять под контроль пожар в высотной башне в районе ан-Нахда. Им удалось предотвратить перемещение огня на соседние здания, все жильцы были спасены, семь человек легко пострадали от угарного газа", — отмечается в сообщении правительства.

Как уточнили в службе гражданской обороны, пожарные использовали дроны, чтобы понять, находятся ли люди внутри квартир на верхних этажах. По ее данным, в тушении пожара приняли участие сотрудники шести ведомств эмирата и ОАЭ.