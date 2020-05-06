Силуанов заявил, что планы по ряду показателей нацпроектов могут уточнить

"Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью", - пояснил Силуанов.