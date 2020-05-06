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2020-05-06T01:26
https://ria.ru/20200506/1571003743.html
Силуанов заявил, что планы по ряду показателей нацпроектов могут уточнить
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РИА Новости

Силуанов заявил, что планы по ряду показателей нацпроектов могут уточнить

01:26 06.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Планы по целому ряду показателей национальных проектов в 2020 году могут быть уточнены, но социальные обязательства будут выполнены полностью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос о перераспределения расходов в бюджете и может ли оно коснуться нацпроектов.
"Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью", - пояснил Силуанов.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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