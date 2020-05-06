Опрос показал, чем займутся россияне после эпидемии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большинство Большинство россиян , находящихся на самоизоляции, не готовы посещать места скопления людей в случае отмены ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса в ближайшее время. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами OMI (Online Market Intelligence) и центра социального проектирования "Платформа", пишет РБК

Исследование проводилось 24 апреля. Объем выборки — тысяча респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию в возрасте старше 18 лет в городах с населением более ста тысяч человек.

Опрос показал, что пойти на концерт, в кинотеатр или на другое массовое мероприятие готовы восемь процентов опрошенных, посетить торговый центр или рынок — 17 процентов.

Еще 18 процентов респондентов отметили, что какое-то время планируют не выходить из дома без необходимости. При этом 44 и 43 процента соответственно выразили готовность выйти на работу или на прогулку в нелюдное место.

Почти половина участников исследования считают, что ходить в людные места, где невозможно соблюдать дистанцию, будет безопасно, только когда заболеваемость COVID-19 снизится до минимума. При этом 15 процентов готовы оказаться в людном месте сразу после снятия ограничений, вне зависимости от уровня инфицирования.

При этом 29 процентов опрошенных предполагают, что распространение коронавирусной инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.