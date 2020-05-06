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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T01:34
https://ria.ru/20200506/1571003704.html
Опрос показал, чем займутся россияне после эпидемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570786851_0:319:3073:2048_1036x0_80_0_0_19f08263035e7c609f3174961c2784c5.jpg
РИА Новости

Опрос показал, чем займутся россияне после эпидемии

01:34 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
Пустая Красная площадь в Москве в дни действия режима повышенной готовности
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Большинство россиян, находящихся на самоизоляции, не готовы посещать места скопления людей в случае отмены ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса в ближайшее время. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами OMI (Online Market Intelligence) и центра социального проектирования "Платформа", пишет РБК.
Исследование проводилось 24 апреля. Объем выборки — тысяча респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию в возрасте старше 18 лет в городах с населением более ста тысяч человек.
Опрос показал, что пойти на концерт, в кинотеатр или на другое массовое мероприятие готовы восемь процентов опрошенных, посетить торговый центр или рынок — 17 процентов.
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Еще 18 процентов респондентов отметили, что какое-то время планируют не выходить из дома без необходимости. При этом 44 и 43 процента соответственно выразили готовность выйти на работу или на прогулку в нелюдное место.
Почти половина участников исследования считают, что ходить в людные места, где невозможно соблюдать дистанцию, будет безопасно, только когда заболеваемость COVID-19 снизится до минимума. При этом 15 процентов готовы оказаться в людном месте сразу после снятия ограничений, вне зависимости от уровня инфицирования.
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При этом 29 процентов опрошенных предполагают, что распространение коронавирусной инфекции в России закончится и связанные с этим ограничения будут отменены в июне.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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