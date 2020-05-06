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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T01:19
https://ria.ru/20200506/1571003629.html
Силуанов заявил, что идея с демпфером себя оправдала
https://cdn24.img.ria.ru/images/155916/22/1559162229_0:0:2978:1675_1036x0_80_0_0_13fc98e21e12b9073486d3214f590cea.jpg
РИА Новости

Силуанов заявил, что идея с демпфером себя оправдала

01:19 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Идея с демпфером себя оправдала, нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть его, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Идея с демпфером себя оправдала. Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас ситуация обратная. Все по-честному. Во времена высоких нефтяных цен все равно надо было думать о будущем, готовиться к разным временам. Нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть демпфер", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Отрицательный демпфер означает, что нагрузка на российских нефтяников вырастет еще сильнее.
В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Как отмечал министр энергетики РФ Александр Новак, дополнительные поступления в бюджет РФ за счет демпфирующего механизма составят 1 триллион рублей в случае цены нефти в 20 долларов за баррель. Министр также отметил, что этот налоговый инструмент обеспечивает сейчас стабильные, не растущие выше инфляции розничные цены на топливо.
В конце апреля помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов говорил, что вопрос корректировки демпфера как в интересах бюджета, так и в интересах переработчиков, может быть поднят и вскоре озвучен.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Александр НовакЭкономика
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