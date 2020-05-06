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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T01:13
https://ria.ru/20200506/1571003568.html
Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155927/03/1559270313_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_d6dd627a368bfe7b68efd55e4cf22369.jpg
РИА Новости

Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

01:07 06.05.2020 (обновлено: 01:13 06.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Sputnik
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
Табличка на здании Министерства финансов РФ
6 мая, 00:29Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Россия проживет и без нефти и без газа, село без газа и живет,и без путина проживет и без силуанова, а вот они без России как тля без листьев.
6 мая, 01:39
NBNike Borzov
1520005
Ну так, они считают, что получая 17 тыс. руб. - ты уже средний класс))
6 мая, 01:39
Маршал Коронафедерации
280004
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