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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T09:13
https://ria.ru/20200506/1571003439.html
Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170112_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_329b039ae27b02eecd257cef76e7af57.jpg
РИА Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

00:55 06.05.2020 (обновлено: 09:13 06.05.2020)
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель впервые с 14 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00:49 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь увеличивалась на 17,9% — до 32,06 доллара за меру.
Июньские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 00:54 мск дорожали на 24,28%, до 25,34 доллара.

Ситуация с ценами на нефть

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров.
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В преддверии новой встречи ОПЕК+ цены стали восстанавливаться. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились об уменьшении объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу первого мая, не способно компенсировать падение спроса в мире.
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