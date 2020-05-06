Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель впервые с 14 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00:49 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь увеличивалась на 17,9% — до 32,06 доллара за меру.
Июньские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 00:54 мск дорожали на 24,28%, до 25,34 доллара.
Ситуация с ценами на нефть
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров.
В преддверии новой встречи ОПЕК+ цены стали восстанавливаться. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились об уменьшении объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу первого мая, не способно компенсировать падение спроса в мире.