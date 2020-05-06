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2020-05-06T01:47
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Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается
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РИА Новости

Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

00:51 06.05.2020 (обновлено: 01:47 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дополнительных предложений об увеличении налогов в РФ, помимо налога на доход по крупным банковским вкладам, не рассматривается, как и идеи по снижению налогов для бизнеса из-за коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются", - сказал министр в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос, рассматривается ли введение прогрессивной ставки НДФЛ, возможно, на очень высокие доходы.
Что касается налоговых стимулов для бизнеса на фоне коронавируса, то, по мнению Силуанова, списание долгов, в том числе налоговых, это не лучший метод.
"Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя. Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется", - считает Силуанов.
Говоря о мерах поддержки МСП, министр напомнил, что уже принято решение о снижении "налога на труд" - страховых взносов, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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