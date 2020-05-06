Силуанов: новых предложений о повышении налогов не рассматривается

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дополнительных предложений об увеличении налогов в РФ, помимо налога на доход по крупным банковским вкладам, не рассматривается, как и идеи по снижению налогов для бизнеса из-за коронавируса, заявил министр финансов Дополнительных предложений об увеличении налогов в РФ, помимо налога на доход по крупным банковским вкладам, не рассматривается, как и идеи по снижению налогов для бизнеса из-за коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов

"Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются", - сказал министр в интервью газете " Ведомости ", отвечая на вопрос, рассматривается ли введение прогрессивной ставки НДФЛ, возможно, на очень высокие доходы.

Что касается налоговых стимулов для бизнеса на фоне коронавируса, то, по мнению Силуанова, списание долгов, в том числе налоговых, это не лучший метод.

"Можно реструктурировать долги, в том числе налоговые. Мы рассматриваем меры, которые помогли бы предпринимателям минимизировать груз обязательств, который накопится к моменту выхода из простоя. Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется", - считает Силуанов.