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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T00:48
https://ria.ru/20200506/1571003321.html
В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса

00:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете "Известия".
На такое свойство вирусной пневмонии указывает научная литература, пояснил собеседник издания.
"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия", — сказал он.
Собеседник издания добавил, что при выздоровлении эти нарушения пропадают, если инфекция не успела нанести органический вред ЦНС.
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Коронавирус выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч скончались.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСтанислав ОтставновКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМосковский физико-технический институтНаукаОбщество
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