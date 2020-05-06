В МФТИ предупредили об опасности поражения психики из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Коронавирусная инфекция может привести к временным нарушениям в психике, которые становятся перманентными в случае поражения центральной нервной системы, заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов в интервью газете " Известия ".

На такое свойство вирусной пневмонии указывает научная литература, пояснил собеседник издания.

"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия", — сказал он.

Собеседник издания добавил, что при выздоровлении эти нарушения пропадают, если инфекция не успела нанести органический вред ЦНС.

Коронавирус выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило 3,5 миллиона, около 245 тысяч скончались.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.