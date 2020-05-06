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2020-05-06T01:48
https://ria.ru/20200506/1571003301.html
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
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РИА Новости

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

00:45 06.05.2020 (обновлено: 01:48 06.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по экономическим вопросам. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
"Никаких заморозок и конвертаций не планируется", - сказал Силуанов в ответ на реплику, что россияне из-за опасения новых инициатив по вкладам будут переводить деньги из банков "под подушку".
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Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).
Глава Сбербанка Герман Греф ранее выступил против введения налога на доходы по вкладам, заявив, что проблемы его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога.
Силуанов выразил уверенность, что люди с достатком могут заплатить 13% с дохода по таким депозитам. Он также рассказал, риск оттока вкладов просчитывался властями. Силуанов также отметил, что "под подушкой" у россиян вообще будет нулевой доход.
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"На самом деле, это вопрос справедливости. Все же платят со своего дохода, то есть зарплаты, НДФЛ. Почему тогда с пассивного дохода в виде процентов по крупным вкладам платить налог не нужно? Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу – там ставки отрицательные. В валюту – высокая волатильность, можно потерять на курсе", - считает министр.
"Мы изучали мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот вариант, своего рода налог на обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 000 рублей в год. То есть это должны быть большие сбережения – около 1 миллиона рублей. А для тех, у кого такие сбережения появились не от ведения бизнеса или доходов, прописаны исключения", - добавил Силуанов.
Новый порядок налогообложения вкладов заработает, начиная с доходов, полученных в 2021 году, то есть первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года.
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Герман ГрефАнтон СилуановЭкономика
Популярные комментарии
"Мы изучали мировой опыт ....(как деньги с трудяг сорвать ). А что выдать людям деньги с пандемией COVID-19 как в мире делают.
6 мая, 18:01
vvovandon
8332316
Классная подмена понятий! Вместо прогрессивной шкалы налогов на доходы богатых, "прогрессивная" шкала доходов на Сбережения граждан. Браво Силуанов!
6 мая, 21:29
Юрий Баженов
7810101
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