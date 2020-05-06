Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие Участие США в новой сделке ОПЕК + - это залог более успешных действий на нефтяном рынке, считает министр финансов РФ Антон Силуанов

"Преимущество нынешней договоренности (о сокращении добычи) в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

По его словам, даже если бы в марте Россия и ряд других стран заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, поэтому достигнутые договоренности долго бы не продержались.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.