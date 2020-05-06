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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T02:30
https://ria.ru/20200506/1571003246.html
Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/19/1561151944_0:0:2792:1572_1036x0_80_0_0_9444178a0c5438eebe20ae8b5d5cae3d.jpg
РИА Новости

Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+

00:38 06.05.2020 (обновлено: 02:30 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие США в новой сделке ОПЕК+ - это залог более успешных действий на нефтяном рынке, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Преимущество нынешней договоренности (о сокращении добычи) в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

По его словам, даже если бы в марте Россия и ряд других стран заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, поэтому достигнутые договоренности долго бы не продержались.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
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Несмотря на сделку, достигнутую ОПЕК+ о сокращении добычи, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАнтон СилуановОПЕКСШАЭкономика
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