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2020-05-06T01:52
https://ria.ru/20200506/1571003148.html
Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета
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РИА Новости

Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета

00:32 06.05.2020 (обновлено: 01:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Расходы бюджета РФ в текущем году для поддержания экономики из-за пандемии коронавируса будут увеличены на 1,07 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 триллиона рублей в этом году", - сказал министр в интервью газете "Ведомости".
"И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы составляли 19,7 триллиона рублей). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 триллиона рублей, из них часть будет потрачена", - добавил Силуанов.
В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов, подчеркнул он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановЭкономика
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