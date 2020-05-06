Силуанов сообщил об увеличении расходов бюджета

"И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы составляли 19,7 триллиона рублей). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 триллиона рублей, из них часть будет потрачена", - добавил Силуанов.

В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов, подчеркнул он.