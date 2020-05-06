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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T03:49
https://ria.ru/20200506/1571003122.html
Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480745_0:184:2799:1758_1036x0_80_0_0_3581ee5e4eb97fffc8d96c997c0d4e8f.jpg
РИА Новости

Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"

00:31 06.05.2020 (обновлено: 03:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

При этом он подчеркнул, что задача не соревноваться, кто больше потратит, не стоит. Необходимо в этих условиях оказать помощь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. В частности, нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье и выплаты по кредитам, указал Силуанов.
По словам министра, пострадавшие от пандемии и ограничительных мер малые предприятия получают полугодовые отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.
"МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", - сказал глава Минфина.
Силуанов отметил, в настоящее время задача заключается в том, чтобы помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.
"Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон СилуановЭкономика
Популярные комментарии
Пока таки силуановы-набиулины на деньгах сидят. Все остальные будут сидеть на бобах! Паршивцы- обобрали страну и еще что то рассказывают про возможности!
6 мая, 01:42
brega
98000114
Вот признался в господстве Америки над вами!у Николая 2 и коммунистов были свои деньги!!они их печатали!!!!а вы нет...
6 мая, 01:26
ВХВладимир Храмов
81501011
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