Силуанов объяснил, почему россияне не получат "вертолетные деньги"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия могла бы пойти на раздачу "вертолетных денег" - то есть эмиссию и прямую раздачу населению денежных средств, как поступили власти ряда стран в условиях пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

При этом он подчеркнул, что задача не соревноваться, кто больше потратит, не стоит. Необходимо в этих условиях оказать помощь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. В частности, нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье и выплаты по кредитам, указал Силуанов.

По словам министра, пострадавшие от пандемии и ограничительных мер малые предприятия получают полугодовые отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

"МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", - сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, в настоящее время задача заключается в том, чтобы помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

"Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года", - заключил он.