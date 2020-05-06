Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов

"Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем - немногим больше", - сказал он в интервью газете " Ведомости ".

В конце апреля ЦБ РФ понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2020 году до 27 долларов за баррель c 55 долларов за баррель. Банк России также изменил прогноз цены на нефть в 2021 и в 2022 годах. В 2021 году прогноз понижен до 35 долларов за баррель с 50 долларов и в 2022 году - до 45 долларов за баррель с 50 долларов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор заложил в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, ожидает среднюю цену Urals в 15 долларов за баррель во втором квартале c ростом до 25 долларов за баррель в четвертом квартале.

Цены на нефть в начале марта рухнули более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны альянса не смогли договориться об условиях сделки после первого квартала. На этом фоне Саудовская Аравия заявляла о беспрецедентных скидках на свою нефть с обещаниями резкого наращивания своей добычи.