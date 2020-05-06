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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T02:55
https://ria.ru/20200506/1571003096.html
Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:46:3200:1846_1036x0_80_0_0_e3330c6a1ffdf218879432a2bbbbd06e.jpg
РИА Новости

Минфин прогнозирует в 2020 году цену на нефть около $30 за баррель

00:29 06.05.2020 (обновлено: 02:55 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство финансов РФ прогнозирует в 2020 году цену на нефть в среднем около 30 долларов за баррель, в 2021 году показатель будет немного выше, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале), в следующем - немногим больше", - сказал он в интервью газете "Ведомости".
В конце апреля ЦБ РФ понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2020 году до 27 долларов за баррель c 55 долларов за баррель. Банк России также изменил прогноз цены на нефть в 2021 и в 2022 годах. В 2021 году прогноз понижен до 35 долларов за баррель с 50 долларов и в 2022 году - до 45 долларов за баррель с 50 долларов
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор заложил в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, ожидает среднюю цену Urals в 15 долларов за баррель во втором квартале c ростом до 25 долларов за баррель в четвертом квартале.
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